Rekening voor verkeersproblemen bij Veerse Meer ligt niet alleen in Middelburg

‘We kriehen sturm!’ Zondag NK Tegenwind­fiet­sen op de Kering

14:42 NEELTJE JANS - De windmeesters zijn er uit. We kriehen sturm. En stevig ook. Windkracht zeven met uitschieters tot 8 is de verwachting voor zondag. En dat betekent dat het tijd is voor de zesde editie van het NK Tegenwindfietsen.