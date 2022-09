Regenachtig scouting evenement trekt vijfhonderd vrijwilligers. ‘Niemand loopt te mopperen over het weer, iedereen heeft het naar z’n zin’

De scouting vrijwilligers hebben na de coronaperiode wel weer eens zin in een feestje. Toch is het ZESC evenement meer dan alleen dansen, drinken en feesten. ,,Dit weekend staat óók in het teken van nieuwe dingen leren en ervaringen uitwisselen met de andere vrijwilligers”, vertelt voorzitter Adriaan Boone. Hij wijst naar een aantal tenten in een hoek van het terrein, ,,Dat is, zeg maar, het serieuze deel. Daar kunnen de vrijwilligers trainingen volgen om gekwalificeerd leider te worden. Er komen allerlei onderwerpen aan bod zoals: hoe bedenk je een thema en hoe bouw je daar een programma omheen? Hoe ga je om met autisme? Hoe sta je voor een groep? We vinden het belangrijk dat de kennis goed is van de leiding, maar er is zeker niet alleen aandacht voor serieuze zaken, dit weekend. Het draait vooral om de gezelligheid.”