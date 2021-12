Rederij Dijkhuizen heeft Lady Madeleine in verkoop gezet: ‘We doen dit met pijn in het hart’

Jong in Zeeland Thijs (15) uit Middelburg woont al bijna zijn hele leven in een rigoureuze verbouwing

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Thijs Karman (15) uit Middelburg.

1 december