Reder Dijkhuizen niet tevreden met tijdelijke ligplaatsen in Vlissingse Binnenhaven

Over de tijdvakken dat hij zijn schepen in de Binnenhaven mag aanmeren, is de Vlissingse reder wel tevreden. Maar dat de aanlegvergunningen alleen voor komend jaar gelden, bevalt hem totaal niet. Dijkhuizen: ,,Natuurlijk is het mooi dat ik ligplaatsvergunningen krijg. Maar ze gelden allemaal maar voor één tijdvak in 2018. Voor de Stad Veere II weet ik nog niet eens of ik in het najaar vanaf oktober weer terecht kan. Op die onzekerheid kan mijn bedrijf niet draaien."