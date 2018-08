Reddingshelikopter van de Bristow voor het eerst naar Rescue Vlissingen

Middelburg deelt Veerse teleurstel­ling over uitspraken burgeradvi­seur over zorgloket Porthos

9 augustus MIDDELBURG - De gemeente Middelburg deelt de teleurstelling van Veere over de manier waarop de onafhankelijk burgeradviseur in Middelburg over het werk van zorgloket Porthos heeft gesproken in de PZC. Dat blijkt uit een brief van Middelburg aan Veere.