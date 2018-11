Reddingboot Zeemanshoop haalt rokend scheepje van de Westerschelde

Nieuwbouw supermarkt Vrouwenpol­der niet in 2019

26 november VROUWENPOLDER – De nieuwe Plus Supermarkt Vrouwenpolder kan op z’n vroegst in 2020 de deuren openen. De raadscommissie van de gemeente Veere besloot maandagavond dat er meer tijd nodig is om de plannen te bespreken. De commissieleden willen vooral nog eens goed nagaan of het mogelijk is op een andere plaats te bouwen.