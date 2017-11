'Red de fietsers van zandauto's op Poortersweg'

De werknemers van Orionis en de overige bedrijven en de bezoekers van de milieustraat en het Dierenasiel Walcheren lopen volgens haar groot gevaar op de smalle weg met het zware verkeer. Janse pleitte voor een tijdelijke, aparte fietsroute, nu het Poorterspad is afgesloten. ,,U moet er eens gaan kijken om 7.00 uur 's morgens. Dan ziet u hoe druk het is", zei ze. ,,Als het kalf verdronken is, dempt men de put".



De urgentie die Janse probeerde over te brengen, kwam niet aan bij het college. Mensen kunnen omrijden, al is het een eind via de Deinsvliet- en Visodeweg, maar het is nu primair een werkterrein, was het verweer.