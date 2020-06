Recordhoeveelheid regen in Vlissingen na onweersbuien; maar de natuur kan er weinig mee

VLISSINGEN - Voor Vlissingen is het een absoluut record. Met 100,7 millimeter viel er in een etmaal nooit eerder zoveel neerslag. Normaal valt die hoeveelheid in anderhalve maand. De oorzaak: weinig wind en daardoor langzaam verplaatsende onweersbuien, zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline. ,,Dit maak je eens in de zoveel jaar een keer mee.”

De verschillen waren woensdag groot. Viel er in Vlissingen ruim 100 millimeter, noteerde Wilhelminadorp slechts 15,4 millimeter. ,,Je zag het in heel het land”, zegt meteoroloog Willemsen. ,,Een paar kilometer verderop viel er nauwelijks een noemenswaardige hoeveelheid.” Hoewel voor Vlissingen een absoluut record, kan het nog altijd gekker, weten ze bij Weeronline. Zo viel er in het Gelderse Hupsel tien jaar terug nog 142 millimeter neerslag.

Toch zijn dergelijke onweersbuien als deze uitzonderlijk, zegt Willemsen. ,,Honderd millimeter neerslag in een etmaal is gewoon enorm veel als je beseft dat er in juni normaal 60 millimeter in Vlissingen valt.” Sinds begin dit jaar is in de havenstad 358,6 millimeter gevallen. Iets minder dan de helft van wat er in een jaar valt (750 millimeter, red.).

Volledig scherm De verschillen zijn groot. Vlissingen noteert ruim 100 millimeter neerslag. Wilhelminadorp slechts 15,4. © Buienradar

Grond kan het niet aan

Voor de cijfers doet de onweersbui van woensdag veel goeds. ,,Maar de natuur heeft er weinig aan. De grond kan dergelijke hoeveelheden niet verwerken.” Volgens zijn collega Nico Wanders, gespecialiseerd in droogte, kan de bodem slechts vijf tot tien millimeter per uur verwerken. En hoe droger de grond, hoe minder absorberend deze is. ,,Het is dus beter als het een hele dag gestaag regent, dan kan het water langzaam in de bodem zakken.”

Voorlopig is het weer even gedaan met de neerslag en blijft het de komende dagen overwegend droog in onze provincie, zegt Willemsen. ,,Het wordt volgende week zelfs zomers warm met temperaturen van 25 tot 29 graden.”