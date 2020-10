Record: 82.760 kilo zwerfafval ingezameld door Zeeuwse vissers

Museum Veere haalt donkere Jan uit de schaduw: ‘Er is meer dan onze witte wereld’

30 september VEERE - Jan van Dam is letterlijk uit de schaduw van stadhouder Willem III gehaald. Op die manier wil Museum Veere ook aandacht geven aan gekleurde mensen, die tot nu toe geen of een marginale rol speelden in de verhalen over Veere.