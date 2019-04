Reclassering wil notoire vechtersbaas in instelling laten opnemen, maar baseert advies op oude rapporten

Op 14 juli, in het holst van de nacht, kreeg de zwaar aangeschoten T. het na een woordenwisseling op de Markt in Middelburg aan de stok met een plaatsgenoot. De plaatsgenoot belandde door geduw op de grond en kreeg van T. enkele rake klappen. Tijdens de jaarwisseling in Vlissingen had T. ook te diep in het glas gekeken en opnieuw kreeg hij het met iemand aan de stok. Ook nu deelde hij klappen uit, en kneep de keel van het slachtoffer dicht. Deze verloor kort het bewustzijn en T. nam de benen.

Ook omdat T. een imposante waslijst aan delicten op zijn cv heeft staan en omdat hij voldoet aan de criteria (drie onherroepelijke vonnissen binnen vijf jaar) om een ISD op te leggen, was dat volgens de reclassering hét middel om T. naar een beter leven te leiden. Alleen bleek het advies gestoeld op oude rapportages, was er slechts even met de onwillige T. zelf gepraat, waren er geen deskundigen geraadpleegd, of mensen in de omgeving van T. die over diens huidige situatie konden verklaren. Op indringende vragen van de rechters bleef de reclasseringsmedewerker om de hete brij heen draaien en kwam niet met een helder antwoord op de vraag ‘waarom er geen recent onderzoek was gedaan’ en waarom het toch écht absoluut nodig was dat T. de ISD-maatregel moest worden opgelegd.