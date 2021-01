Rechtszaak over dode vrouw Oostkapelle uitgesteld

De vrouw overleed op 24 mei 2019 in haar appartement op Parc Zonnehove in Oostkapelle. Bekend is dat het slachtoffer in buik en borst is gestoken. Maar wat er precies is gebeurd, is nog altijd niet duidelijk. Een buurman is verdachte. E.F. (57) zit sinds eind mei 2019 in voorlopige hechtenis. De rechter bekijkt volgende week woensdag F. nog steeds terecht vast zit. Wanneer de verdachte zich bij de rechter moet verantwoorden is nog niet bekend.