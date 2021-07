Rechtszaak dreigt om duidelijkheid te krijgen over hotel-resort Biggekerke

Onderzoek wel of geen ho­tel-re­sort Biggekerke duurt langer

6 juli BIGGEKERKE - Het onderzoek naar de vergunningen voor de bouw van een hotel-resort bij Biggekerke neemt meer tijd in beslag. Dat meldt wethouder Chris Maas (PvdA/GL). Hij verwacht dat voor het einde van deze maand het is afgerond zodat dan duidelijk is of de gemeente Veere toch nog kansen ziet de bouw tegen te houden of dat er een complex komt met 466 bedden.