Rechter: Geen bewijs voor corruptie door Veerse wethouder

Er is geen sprake geweest van corruptie door een oud-wethouder van de gemeente Veere bij het verstrekken van een vergunning voor het verbouwen van de oude smederij in Domburg tot twee recreatieappartementen. Bestuursrechter T. Peters schrijft dat in zijn vonnis. Volgens hem zijn er onvoldoende redenen om aan te nemen dat dat besluit gecorrumpeerd is. Hij wijst er ook op dat de die bewuste wethouder geen financieel belang had bij het project.