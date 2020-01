Rechter: filmpje uithuisplaatsing kind moet worden verwijderd

Het Middelburgse meisje van destijds bijna een jaar is in juli vorig jaar gedwongen uit huis gehaald door jeugdbeschermers van de William Schrikker Groep. Ze zat op dat moment in bad. De ouders, Emily Passemiers en Stanley Louws, filmden dat en plaatsten de ruim 11 minuten durende video online.

De video leidde tot bedreigingen en had daarom tot gevolg dat jeugdzorgmedewerkers van de William Schrikker Groep hun werk niet veilig kunnen doen, vindt de rechter. Bovendien had een andere rechter besloten dat het meisje bij de ouders weggehaald moest worden. De medewerkers voerden een besluit van die rechter uit. De ouders zeiden in de video dat er ‘geen gronden’ waren voor het weghalen van kind, maar dat klopt dus niet, stelt de rechtbank nu.

De uithuisplaatsing zorgde voor veel emotie en woede bij de ouders. De rechtbank vindt echter dat zij de medewerkers van de William Schrikker Groep onnodig en zonder geldige redenen beschuldigden van ontvoering en kinderhandel. Ook de associaties met Hitler en nazi’s gaan te ver.

De advocaat van de ouders, Peter Schouten, verdedigde het plaatsen van de video en de beschuldigingen. Hij wees op de vrijheid van meningsuiting en stelde dat misstanden aan de kaak gesteld moeten kunnen worden.

De rechter vindt echter dat er geen sprake is van misstanden, omdat een bevel van een rechter is uitgevoerd. Het weghalen van het meisje is volgens hem ook correct gebeurd, het had in ieder geval niet ‘minder schadelijk’ gedaan kunnen worden. Daarom weegt het belang van van veiligheid voor de jeugdbeschermers voor hem zwaarder.