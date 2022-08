Rechter: Cinema Middelburg moet zich als een goede onderhuurder gedragen en de boel afsluiten

Op steeds meer Zeeuwse campings hangt je fruithapje in de haag. ‘De gast mag snoepen uit ons voedselbos!’

Bramen, appeltjes of munt voor in je thee. Zo naast je tent of caravan te plukken. Steeds meer ondernemers in het Zeeuwse toerisme scheppen natuur op de camping. Ecotoerisme trekt een ander type gast aan. ,,We hebben nog nooit zoveel complimenten gehad!”

3 augustus