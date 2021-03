Rechter betwijfelt of gemeente Veere eerlijk is over integriteitsonderzoek

Zwerfafval in je eigen kliko gooien? Dan betaal jij voor de troep van een ander

16 maart MIDDELBURG - De vervuiler betaalt in Middelburg. Dat is uitermate zuur voor de vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Want nou zit hun eigen kliko sneller vol en moeten zij dus dokken voor de troep van anderen. Ofwel: de opruimer betaalt.