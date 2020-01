Rechtbank: wellnesshotel Domburg kan doorgaan, wethouder Melse was niet vooringenomen

Eigenaar en ontwikkelaar Peter Bommeljé is blij met het vonnis. Hij weet echter nog niet of daar daadwerkelijk een hotel komt. Hij heeft namelijk ook plannen om er een te bouwen bij Hof Domburg. Van de gemeente krijgt hij geen toestemming voor beide plannen. ,,Het wordt of het ene of het andere.” Het liefst bouwt hij een hotel bij Hof Domburg. ,,Er staat nog niets vast wat er dan komt op het KPN-terrein. Mogelijk appartementen”, aldus Bommeljé. ,,Misschien voor starters maar de kans bestaat ook dat we mikken op senioren.” Volgens hem ligt alles nog open. ,,Ook of we appartementen in het bestaande gebouw plaatsen of overgaan tot slopen en nieuwbouw.”