Rechtbank hoort over mogelijke corruptie Veerse wethouder

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen verraste de Middelburgse rechtbank vrijdag met die mededeling van ‘een mogelijk gecorrumpeerd besluit’. Hij had daar recent iets over te horen gekregen en wilde daar tijdens een besloten zitting wel een nadere toelichting over geven. De rechter stond dat bij hoge uitzondering toe en bepaalde dat publiek en pers de zaal in de Middelburgse rechtbank voor korte tijd moesten verlaten. Na die onderbreking liet Peters weten dat hij gaat nadenken over alles wat hij tijdens dat besloten deel te horen had gekregen en vervolgens bepaalt hij of er een onderzoek wordt ingesteld.