Rebecca Gomperts uit Vlissingen gekozen tot de invloedrijkste vrouw in de Opzij

video Eindelijk is ie er! Maar Sinter­klaas, wie is dat eigenlijk?

5 december MIDDELBURG - Bijna nergens was hij tot nu in levenden lijve te zien maar vrijdag kwam hij dan toch naar bijna alle scholen: Sinterklaas! Voor Rayan, Adriano en Delina was het extra spannend. Want Sinterklaas, wie is dat eigenlijk?