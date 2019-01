Raymond voelt zich nu sterker ondanks jarenlange pesterijen

Mo­cro-maf­fia zou achter moord op Vlissinger zitten

9:44 VLISSINGEN - De ‘Mocro-maffia’ van Ridouan Taghi zou achter de moord op Victor van den B. uit Vlissingen in 2013 zitten. Dat blijkt uit verklaringen van kroongetuige Nabil B., meldt De Telegraaf. Van den B. werd in 2013 om het leven gebracht in de Dominicaanse Republiek.