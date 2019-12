Raymond van de Ven is de nieuwe stadsdichter van Middelburg

Raymond van de Ven werd geboren in Bramsche in West-Duitsland. Sinds zijn tiende woont hij in Middelburg . Hij schrijft gedichten sinds zijn zeventiende. Hij zegt: ,,Bij gebrek aan ellende laat ik me inspireren door het alledaagse.” Zo schrijft hij gedichten over de was, de afwas maar ook gedichten over de liefde of overmatig alcoholgebruik komen voorbij.