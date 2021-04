Ravage werd De Hobbyisten bijna te veel, maar de hiphoppers zijn terug met een EP, getiteld: Ravage

Nieuw gezond­heids­cen­trum aan de rand van Middelburg: ‘Dit is de toekomst van de zorg’

13 april MIDDELBURG - Wat is dat toch voor nieuw gebouw aan de rand van Middelburg, vlakbij de N57? Een vraag die velen zich de afgelopen tijd stelden. Zeker nu het bijna klaar is. Het pand, aan de voet van molen De Koning, biedt straks ruimte aan gezondheidscentrum Het Walchers Zorgknooppunt. ,,Dit is de toekomst van de zorg”, zegt huisarts Christine Greeven. Een rondgang door een licht en ruim opgezet centrum.