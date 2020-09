Ravage van verwoeste en weggewaaide strandhuisjes

OOSTKAPELLE - Het is zaterdagochtend een ravage op het strand bij Westhove, tussen Domburg en Oostkapelle. Tientallen strandhokjes zijn kapotgewaaid, in zee beland of überhaupt nergens meer te bekennen. Stukken hout en de inhoud van weggewaaide standhokjes liggen verspreid in de branding.

Vlokken schuim waaien over het strand en de zee is een deinende massa van hoge golven. Een enkeling is naar het strand gekomen voor een stormachtige wandeling, maar de harde windstoten en plensbuien maken het strand voor de meesten niet bepaald een uitnodigende plek. Suzanne Marahus uit Kortgene kwam uit voorzorg naar het strand om haar hokje leeg te halen. Tot haar opluchting staat dat er nog, maar de hokjes van haar buren zijn verdwenen. ,,Echt heftig dit”, zegt Marahus. ,,Maar ik ben zo blij dat hij er nog staat. Ik zet hem altijd extra diep. Sommigen denken, het is maar wat hout, maar het is toch algauw duizend euro.”

De dochters van Marahus, Dagmar en Imre, rennen over het strand om hier en daar de schade te polsen. Ze maken een foto van een hokje dat vlakbij in zee staat. ,,Alle spullen staan er nog in, wat bizar! Maar het is niet het hokje van de buren…”

Triest

Pieter Boone komt over het strand aangereden in zijn pick-up-truck. Hij stapt uit en maakt een foto van de schade. Voor op Facebook, zegt hij, zodat mensen weten wat er aan de hand is. Ook hij heeft wat verderop strandhokjes, maar die staan er nog. Wat hem betreft is dat niet te wijten aan geluk en had de schade voorkomen kunnen worden. ,,Het is echt triest. Ze hadden de hokjes op dit stuk strand al midden-september af moeten breken.” Boone, die in het verleden een strandpaviljoen runde, laat zich kritisch uit over de gemeente. ,,Wij weten precies wanneer het stormt, maar de gemeente heeft geen benul. Daarom zie je hier niemand van de gemeente nu.