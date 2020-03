Ravage in Middelburgse kerk: ‘Dit is geen baldadigheid, dit is agressie’

MIDDELBURG - De vloer van de Morgensterkerk ligt bezaaid met glas en porcelein. Meubilair en apparatuur zijn vernield en alles is besmeurd met verf. Een biljartbal is waarschijnlijk gebruikt om deuken te gooien in de pijpen van het kerkorgel. Op de muren zijn omgekeerde davidssterren geschilderd, en 666, het getal van de duivel. ,,Dat maakt het extra pijnlijk", zucht Rein van der Kluit van de Protestantse Gemeente Middelburg.

Op klaarlichte dag is woensdag het interieur van de Morgensterkerk vernield. Of de daders ook nog religieuze motieven hadden, weet Van der Kluit niet. ,,Ze hebben geen visitekaartje achtergelaten. Maar veel intelligentie kwam er niet aan te pas. Dit gaat verder dan baldadigheid. Dit is agressie, dit is vernielzucht.”

De kerk wordt niet meer als godshuis gebruikt. De Ontmoetingskerk en de Kledingbank Zeeland hebben spullen staan. Ook die zijn vernield, zoals geluidsapparatuur, een koffiezetapparaat en tweedehands kleding die was bedoeld voor mensen in armoede.

In afwachting van sloop woont iemand in een deel van het complex aan de Adriaen Lauwereyszstraat. Zij ontdekte de vernielingen woensdagmiddag. ,,Ze schrok zich een hoedje. ’s Ochtends was er nog niks aan de hand, dus het is ‘s middags gebeurd. De daders hebben een raampje naar de verwarmingskelder geforceerd en zijn daarlangs binnengekomen”, vertelt Van der Kluit.

Ze zullen toch niet...

Om 18.00 uur kreeg hij een telefoontje. In de kerk trof hij ‘een beestenbende’ aan. Het meest schrok hij nog wel van het orgelbankje en het orgelkastje dan naar beneden waren gegooid. Ze zullen toch niet het orgel... ,,Maar gelukkig, het binnenwerk, het klavier en de registers zijn niet kapot.”

Het orgel van de Morgensterkerk is verkocht aan de Gereformeerde Gemeente Berkenwoude. Die gaat een nieuwe kerk bouwen en wil het graag gebruiken. ,,Onze orgelbouwer is ook de man die het orgel bij hun zou plaatsen. Hij was toevallig in Middelburg om het orgel van de Nieuwe Kerk te stemmen. Ik heb met hem gekeken en de schade aan het orgel is te repareren. Dat doet hij gelijk met de verhuizing naar Berkenwoude. Ik ga ze zo maar eens bellen met het slechte nieuws”, zegt Van der Kluit.

Eerste verdachte