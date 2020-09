Ravage en ontzetting bij De Keien: ‘Die auto is letterlijk bij ons naar binnen gevlogen’

videoVLISSINGEN - Een koplamp. Een halve regenpijp. Een stuk bumper. Puin en stenen. Een plas bloed op de tegels. Het is dinsdagochtend een enorme zooi op het terrein van gezondheidscentrum De Keien in Vlissingen. De auto die daar op de late maandagavond letterlijk naar binnen vloog , heeft z'n sporen nagelaten.

Pandeigenaren Erwin en Lydia de Boer kunnen er niet over uit. Want een ongeluk, natuurlijk, dat zit in een klein hoekje. Maar hoe de bestuurder - een 22-jarige Vlissinger - het voor elkaar heeft gekregen om de gevel van het pand überhaupt te bereiken, dat is ongelooflijk. Grote keien liggen in de weg, zou je denken. En de geparkeerde Suzuki van Zorgstroom pal voor de getroffen gevel, daar kun je toch ook niet omheen?

Volledig scherm Lydia de Boer van De Keien in de lesruimte van Zorgstroom, waar de auto naar binnen reed. De voorgevel, achter haar, is inmiddels dichtgemaakt en gestut. © Boaz Timmermans/Fos Fotografie

Bandensporen vertellen het verhaal. De auto is bij de verkeerslichten op de Nieuwe Vlissingseweg door de berm de parallel lopende Hermesweg opgescheurd en daar, nog steeds diagonaal, het terrein van het gezondheidscentrum op gereden. Nu moet je vanaf daar ook nog aardig je best doen om tot aan de gevel te geraken, erkent Lydia. ,,Ze zijn tegen die grote keien aangereden en daardoor gelanceerd, over de rest van het terrein heen.” Vlak voor de gevel staat een autootje van Zorgstroom. Die heeft niet eens een krasje. ,,Daar zijn ze dus overheen gescheerd en meteen daarna zo de gevel in gevlogen. Ongelooflijk.”

Ik dacht: een vrachtwagen bij de Jumbo

Lydia en Erwin waren er snel bij, maar buurvrouw Leonie van Oostrom was nog eerder. ,,De klap was niet eens zo hard”, vertelt zij. ,,Ik dacht eerst aan een vrachtwagen bij de Jumbo, hiernaast. Maar toen ik naar buiten keek, wist ik niet wat ik zag. Wat een ravage.” Samen met een agente verleende Leonie eerste hulp aan de gewonden. En ze belde Lydia en Erwin, die zich naar hun pand spoedden. ,,Die agente die hier toen al was, had achter die jongens gereden op de Nieuwe Vlissingseweg. Ze vertelde ons dat die gasten daar 160 kilometer per uur reden.”

Eén van de mannen was er slecht aan toe, zag Lydia al snel. Die lag in een plas bloed. De andere twee waren aanspreekbaar. ,,Ik heb er nog één gevraagd: ben jij de bestuurder? Hij zei alleen: ‘je moet me met respect behandelen’.

Pas op voor de stukken auto

Op de plek waar de auto naar binnen vloog, zat een lesruimte van ZorgStroom. ,,Kom maar even kijken", wenkt Erwin. ,,Maar pas wel op dat je niet over de stukken auto valt.” Binnen is de ravage gigantisch. Meubels, kasten, een computer, mappen, stukken plafond en delen van de voorgevel: alles ligt op een hoop. ,,Laten we maar blij zijn dat hier niemand binnen was", verzucht Erwin. Een tweede geluk bij een ongeluk is dat de auto alleen het wat vooruitstekende deel van het gebouw heeft geraakt. De andere gebruikers van het gebouw - onder meer een fysiotherapeut, een diëtist, een psycholoog en de podologiepraktijk van het echtpaar De Boer zelf - kunnen gewoon verder draaien. Hoe groot de schade is en wat er precies moet gebeuren aan het pand, is nog onduidelijk.