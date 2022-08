Ratten en muizen leiden hier en daar tot paniek in de Vlissingse binnenstad

Om nou te zeggen dat er een ratten- en muizenplaag woedt in het centrum van Vlissingen is overdreven. Bij de gemeente Vlissingen zijn de afgelopen weken maar drie meldingen binnengekomen van mensen die muizen of ratten in of bij het huis zagen. Maar dat zegt niet alles, weet Els Kreikamp uit de Verlorenlandstraat. ,,Ik heb het niet bij de gemeente gemeld, maar ik zag twee dagen geleden een enorme bruinzwart gevlamde rat voor ons huis langs lopen.” Kreikamp heeft geen idee waar de rat vandaan kwam, maar denkt dat het beest uit het poortje naast haar woning kwam. ,,Ik zag hem ineens voorbijschieten, dus ik denk dat hij om de hoek vandaan kwam. Ik ben me rot geschrokken.”