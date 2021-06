Raisa (9) en Roozmarijn (2) vloggen: Zo mooi is Zeeland en zo vriendelijk is Zeeland voor kinderen

Stilzitten is niets voor haar, bankhangen evenmin. De 9-jarige Raisa houdt van spontane acties en avontuur. Door het maken van wekelijkse video’s heeft ze het afgelopen jaar genoeg beleefd. Samen met haar zusje Roozmarijn is ze iedere vrijdag om zeven uur ’s morgens te zien met een nieuwe video op het YouTubekanaal van De Zeeuwse Zusjes. ,,We laten zien dat in Zeeland veel te doen is voor kinderen.”