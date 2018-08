Racketcentrum in Vlissingen gaat dicht

De eigenaren van het centrum aan de Gildeweg hebben hun klanten woensdagavond ingelicht. De drie eigenaren kunnen zichzelf niks verwijten, vertelt Jeroen van Terheijden van het Racketcentrum. ,,We hebben er echt aan getrokken, geprobeerd om activiteiten en toernooien te organiseren. Maar dat werd op den duur erg kunstmatig."

Retour

Het aantal klanten liep de afgelopen jaren geleidelijk terug, vertelt Van Terheijden. Belangrijkste reden is de afname van het aantal leden van tennisclubs. ,,Dat is een landelijke trend: tennis is al jaren op z'n retour. We missen als tennis rolmodellen, denk ik. Er zijn weinig toptennissers die tot de verbeelding spreken. Dat heeft zijn weerslag op het aantal mensen dat gaat tennissen. En nu zijn wij natuurlijk geen vereniging, maar onze klanten zijn wel grotendeels leden van tennisclubs."

Daarnaast wijst Van Terheijden op de opkomst van 'all weather banen' op tennisparken: banen waar je ook in de winter op kan spelen. ,,Twintig jaar geleden ging eind september het slot op het tennispark en ging iedereen naar binnen. Nu zijn wij een duur alternatief voor die all weather banen."

Begripvol