Rabobanken boven Westerschelde gaan samen verder

‘Ook onderzoek naar elf onteigende joodse huizen in Middelburg’

25 januari MIDDELBURG - In de Tweede Wereldoorlog zijn in Middelburg elf huizen onteigend uit Joods bezit. De PvdA wil weten of de gemeente daarbij een rol heeft gespeeld. En als dat zo is, of er na de oorlog sprake was van rechtsherstel. Wellicht moet dat alsnog gebeuren, vindt de PvdA.