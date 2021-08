Rabobank Middelburg: ‘Alleen op afspraak naar dependance’

Daardoor kunnen klanten niet langer onaangekondigd het steunpunt in de Zeeuwse hoofdstad binnenstappen met hun vragen over allerlei bankzaken. Een jaar geleden verhuisde de bank naar de ZB en sloot het kantoor aan de Lange Geere. Particuliere en zakelijke klanten konden vanaf dat moment in het steunpunt terecht voor dagelijkse bankzaken en op afspraak voor advies. De bank koos voor de ZB en niet voor een kleiner kantoor om op die manier ook goed bereikbaar te zijn voor mensen die digitaal niet zo vaardig zijn. De bank ziet wel dat de toeloop van klanten steeds kleiner wordt omdat ze steeds meer hun zaken digitaal regelen. Of via internet of via de bankapp. ,,Zaken waarvan we een paar jaar geleden nog dachten dat dat echt niet online kon, bijvoorbeeld bedrijfsfinanciering, gebeurt nu toch op die manier”, aldus Kindt. En hij verwacht dat die trend zich alleen maar voortzet.