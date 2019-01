Raadsvergadering Middelburg uitgesteld wegens overlijden wethouder

Uitvaart

De uitvaart van Cees Lodder is zaterdag. Het programma bestaat uit drie delen: een deel voor publiek, een deel voor genodigden en een deel in besloten kring. De locatie en de precieze tijden maakt de gemeente Middelburg woensdag bekend.

Condoleanceregister

In de hal van het stadskantoor is een condoleanceregister geopend. Daarin kan iedereen zijn of haar medeleven betuigen aan de nabestaanden. Het condoleanceregister kan tot en met vrijdag getekend worden. Het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 is open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, op donderdag tot 20.00 uur.