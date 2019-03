Raadsleden verbolgen over geanonimiseerd verslag over Nollebos

Het gaat om een overleg in november 2017 van wethouder John de Jonge, ambtenaren en twee landschapsarchitecten van Bosch en Slabbers met vijftien ‘externen’. De notulen zijn opgevraagd door actiegroep Red Nollebos-Westduin en ook aan de raad verzonden. In het verslag worden citaten toegeschreven aan de heer of mevrouw A t/m W. 'Bericht van verhindering: de heer X’, staat er ook. Het verslag is volgens de behandelend ambtenaar geanonimiseerd in verband met de nieuwe privacywetgeving.