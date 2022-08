Raadsel rond Middelburgse wandtapijten deels opgelost: ze komen uit atelier Edingen

1946-2022 Piet Kraan op 76-jarige leeftijd overleden: hij was er altijd, voor iedereen

MIDDELBURG - Piet Kraan, de voormalig fractievoorzitter van de Lokale Partij Middelburg en jarenlang een van de beeldbepalende gezichten in de Middelburgse gemeenteraad, is gisteravond overleden. Hij is 76 jaar geworden.

2 augustus