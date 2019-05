Raad Vlissingen ongeduldig want ‘Brit’ is ondanks alle reclameborden helemaal nog niet 'back’

Of ontwikkelaar AVV de gestelde deadline voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft gehaald, is discutabel, meldde wethouder John de Jonge op vragen van Kris van Wezel (50 Plus) bij de gemeenteraadsvergadering donderdag. De aanvraag die in april vorig jaar binnenkwam, was verre van compleet en is dat nog steeds niet. Het gaat om cruciale gegevens voor de beoordeling van de bouwaanvraag, liet De Jonge blijken.

Andere invulling

Het onderzoek naar windstromen rond de hoogbouw is inmiddels tien jaar oud en moest worden herhaald. Dat is inmiddels gebeurd. Het wachten is op hoe het hotel precies met kamers en appartementen wordt ingericht en hoe de exploitatie en financiering in elkaar zullen zitten. ,,De hotelontwikkelaar denkt nu na, mede door de gestegen bouwkosten, of een iets andere invulling meer op kan leveren en dat werkt hij nu uit”, aldus De Jonge. ,,Het is best ingewikkeld.”