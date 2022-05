Raad van State zet licht op groen, voor 56 woningen Sint Laurens

Update Gewonde bij steekinci­dent in asielzoe­kers­cen­trum Middelburg

MIDDELBURG - De persoon die vrijdagavond gewond raakte bij een steekincident in het asielzoekerscentrum in Middelburg blijkt een 37-jarige man te zijn. De politie en ambulancedienst werden rond 19.00 uur gealarmeerd over een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg.

21 mei