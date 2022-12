Raad van State fluit Veere terug over afknijpen family-suites hotelcomplex op Kaasboerterrein

Hotelontwikkelaar Dormio en grondeigenaar De Kaashoeve klagen terecht over de gemeente Veere die in een bestemmingsplan het aantal family-suites heeft afgeknepen in het plan voor de bouw van een hotelcomplex bij Biggekerke. Dat vindt de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter is het weliswaar eens met de gemeente dat een hotel-resort niet voor het grootste deel mag bestaan uit family-suites. Maar Kaashoeve had daar in 2011 een vergunning voor gekregen. Dat maakt de zaak voor Kaashoeve en Dormio anders, vindt de Raad van State.

Vergunning ingetrokken

De in 2011 verleende vergunning werd in de zomer van 2021 door de gemeente ingetrokken om zo de bouw van een groot hotel door Dormio onmogelijk te maken. De ontwikkelaar wil namelijk gebruik maken van de oude vergunning van de Kaasboer om daar bij Biggekerke op het Kaaboerterrein het grootste hotel van Zeeland te bouwen met 466 bedden. In een geheime raadsvergadering werden die plannen vorig jaar zomer geblokkeerd. Maar het duurde ruim een week voor ze daadwerkelijk werden gepubliceerd en rechtskracht kregen. Dormio maakte gebruik van dat getreuzel door het toenmalige college van burgemeester en wethouders door een op kleine onderdelen gewijzigd plan in te dienen waarbij nog steeds uitgegaan wordt van veel family-suites.

Family-suites bestaan uit meerdere kamers met meerdere bedden. Gasten kunnen er ook hun potje koken. De gemeente Veere wil er een rem op omdat er te veel van komen. Dat werd in een herziening van het bestemmingsplan vastgelegd.

Kaashoeve/Dormio stapte in september naar de Raad van State om bezwaar te maken tegen die beperking. De ontwikkelaar wil in het alternatieve plan een hotel bouwen waarvan meer dan de helft van de kamers zijn ingericht als family-suites. Daar wilde Veere niet aan meewerken. Een paar family-suites vindt Veere nog wel kunnen maar niet ‘overwegend’, zegt de gemeente. In hotels wil Veere overwegend eenpersoons- of tweepersoonskamers. De Raad van State verklaarde woensdag het beroep van Kaashoeve/Dormio gegrond.

Volledig scherm Nieuwe opzet hotelresort op Kaasboerterrein. © artist impression Dormio

Overigens hebben het college van burgemeester en wethouders van Veere en Kaashoeve/Dormio enkele maanden geleden een overeenkomst gesloten over de bouw van een ander hotelcomplex op dat terrein bij Biggekerke. Beide partijen willen dat daar een vakantiecomplex komt met 350 bedden, verspreid over een veel groter terrein dan het oorspronkelijke hotel-resort. Tevens is een (plan)schadevergoeding afgesproken van 850.000 euro voor de twee ondernemingen.

Vooralsnog zetten Dormio en de gemeente in op dat nieuwste plan. Maar als dat op de een of andere manier niet haalbaar is kan de hotelontwikkelaar dankzij de uitspraak van de Raad van State toch een hotel met 466 bedden op het Kaasboerterrein bouwen. Een plan dat door veel inwoners van Biggekerke niet wordt omarmd.