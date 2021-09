PZC-journaliste Claudia Sondervan overleden: ‘Claudia sloot Zeeland snel in haar hart’

RITTHEM - In haar woonplaats Ritthem is maandag PZC-verslaggever Claudia Sondervan (56) overleden.

Claudia kwam als Brabants meisje ruim dertig jaar geleden naar Zeeland. Een jonge, eigenwijze spring in het veld die al snel Zeeland in haar hart sloot. De eerste jaren van haar carrière woonde ze in Vlissingen op een steenworp afstand van waar ‘haar’ krant lang gezeteld was. In het hart van de stad. En dat hoorde ook zo vond ze. Dichtbij de lezer, iedereen kon er zo binnen wandelen.

Het duurde niet lang voor ze haar buren kende met al hun verhalen. Zo vertelde ze met liefde over het Vlissingse icoon Annie ter Meulen, inmiddels in de negentig, van de tabakswinkel een paar deuren verder.

Voor de krant schreef Claudia over uiteenlopende onderwerpen. In haar periode als algemeen verslaggever was de bedrijvenrubriek Ondernemend Zeeland lang haar verantwoordelijkheid. Zij signaleerde en duidde klein en groot nieuws van middenstanders. Ook gezondheidszorg was geruime tijd haar ‘zorg’. Ze schreef veel over de roerige periode van de ziekenhuisfusie tussen de Goese Oosterscheldeziekenhuizen en het Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen.

Terug naar Walcheren voelde als thuiskomen

Als regioverslaggeefster werkte Claudia een aantal jaren op de Bevelandse redactie. Maar voor haar was het weer thuiskomen, eenmaal terug op het Walcherse nest. Aan het begin van haar carrière werkte ze daar ook al. Destijds schreef ze over de toenmalige Veerse gemeenten, voordat die werden heringedeeld in 1997. Ze trad zelfs in het huwelijk in het stadhuis van de toenmalige gemeente Westkapelle. De bruidsgasten werden per bus van Vlissingen naar Westkapelle gebracht.

De laatste jaren van haar loopbaan was de gemeente Vlissingen haar aandachtsgebied. En daar viel voor haar veel te halen. Van de financiële problemen in de Scheldestad tot het Scheldekwartier, maar ook de Oranjefeesten en het huiskamertheater in haar geliefde dorp Ritthem, waar ze later met haar lief neerstreek.

Claudia zag en voelde wat er in haar omgeving gebeurde

Claudia had oog voor de kleine dingen die ze tegenkwam. Haar werk was haar passie. Ze zag en voelde wat er in haar omgeving gebeurde. Na het verlies van haar lief, bood de krant haar houvast. Talloze tips vloeiden naar haar collega's. Ook tijdens haar ziekte bleef ze alert en appte of mailde over onderwerpen waar ze graag aandacht voor wilde.

Claudia overleed maandagavond thuis in het bijzijn van haar geliefden. Zij laat een zoon en een dochter na. Sinds negen maanden was zij ook de trotse oma van kleinzoon Quinn. Hij schonk haar licht en vrolijkheid en ze genoot tot op het laatst volop van het kleine menneke.