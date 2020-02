Pvda/Groenlinks, CDA en DTV willen nieuwe coalitie van Veere vormen

Niet ‘halen’ maar betalen: Celstraf­fen voor overval­lers Regiobank en Spare Rib Express

24 februari MIDDELBURG - Pech voor de drie overvallers van de Regiobank in Goes op 19 maart 2019 en de Spare Rib Express in Middelburg, een week eerder. In plaats van het snelle geld te ‘halen’ moeten ze nu een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen en hangt hen nog een claim van 22.000 euro boven het hoofd.