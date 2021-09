PvdA/GL wil dat Veere schadeclaim indient tegen 3M voor verontreiniging stranden

Goese raad stapt vooralsnog niet naar de rechter, maar maant Middelburg tot actie inzake verkeer Waterpark

24 september GOES - De gemeenteraad van Goes voelt zich niet serieus genomen door de gemeente Middelburg als het gaat om de verkeersafwikkeling van Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden. In een stevige brief, die door de voltallige Goese raad is ondertekend, wordt Middelburg gemaand haar verantwoordelijkheid te nemen. Een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten.