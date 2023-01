PvdA/GL Veere: ‘Niet logisch dat alle kamerverhuurders zich melden voor legalisatie’

Het is niet reëel te verwachten dat vierhonderd kamerverhuurders zich melden bij de gemeente Veere om in aanmerking te komen voor legalisatie, zo vindt de fractie van PvdA/GL. Want het overgrote deel van hen voldoet volgens aan de huidige regels. De fractie reageert daarmee op een opmerking van wethouder Ruud van Houten die vorig week zei dat nog maar 125 van de circa vierhonderd verhuurders zich bij de gemeente hebben gemeld om in aanmerking te komen voor legalisatie.