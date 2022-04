PvdA en POV teleurgesteld in formatieproces nieuw college met PSR, LPV, VVD, GL en combinatie CDA/CU

De partij van informateur Vader (PSR) is met vijf zetels de grootste partij in de gemeenteraad. De LPV werd met vier zetels de tweede partij in de gemeente Vlissingen. ,,Samenwerking met de LPV lag voor de hand. Onze programma’s komen in grote mate overeen en wij vullen we elkaar goed aan. Ook met de andere partijen waren er verrassend weinig breekpunten. Met die erbij in een coalitie zijn we zowel op links, midden en rechts vertegenwoordigd.”