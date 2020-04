PvdA en CDA bezorgd over sport en cultuur in Zeeland: ‘De klap kan groot zijn’

Blije gezichten bij quarantai­ne­con­cert van Luctor et Emergo in Zoutelande

12 april ZOUTELANDE - Aangezien ze al weken niet meer repeteren, hebben ze wel eens beter gespeeld. Maar dat telde niet. ,,Het voelt zo goed als je dit kunt doen", zei voorzitter Jos Wisse van Fanfare Luctor et Emergo na afloop van een miniconcert in woonzorgcentrum De Tienden in Zoutelande.