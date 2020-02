‘Pure pop en psychedelica’ in poptempel De Piek; van Nick Cave tot The Stones

Paaltjes moeten auto's weren van fietspad Vlissingse wijk Bossen­burgh

6 februari VLISSINGEN - Auto's worden binnenkort geweerd van het fietspad Langeleenweg in de Vlissingse wijk Bossenburgh door de plaatsing van paaltjes. In de tussentijd krijgen automobilisten een boete als agenten of gemeentelijke opsporingsambtenaren hen betrappen.