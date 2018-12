Pulskorvisser: ‘Thuis gebruik je toch ook geen bezem meer, maar een stofzuiger’

Het is ook weekend voor Jan (41). Hij oogt vermoeid. ,,’t Is best pittig, hoor, vissen”, zegt hij. De ARM 22 is, net als andere kotters van Arnemuids-Vlissingse vloot, in de nacht van donderdag op vrijdag in Vlissingen teruggekeerd. Vier volle dagen is het schip op zee geweest. ,,Je bent toch wel honderd uur weg. De eerste nacht slaap je maar zo’n vijf uur, de volgende twee nachten zeven uur en de laatste sla je over, als de vis moet worden gelost. Het gaat bijna altijd door.”