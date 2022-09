Publiekszalen stadhuis krijgen aansprekender, aan Vlissingen verbonden, namen

Maar sinds deze week is de Govan Mbekizaal in het Vlissingse bestuurscentrum omgedoopt tot Windorgel. De Taganrogzaal heet voortaan Gevangentoren. Tegen de Taganrogzaal was al langer aversie. Raadsleden vroegen vóór de inval in Oekraïne, van wier grens Taganrog niet ver af ligt, al om naamsverandering. De Russische havenstad kwam zelden of nooit met een delegatie naar Vlissingen en weigerde gewone burgers af te vaardigen, waardoor de band al meer dan een decennium terug werd doorgesneden. Met Govan Mbeki waren minder problemen, maar ook die band verwaterde. Vlissingen wilde er vijf jaar terug, vooral om financiële redenen, geen energie meer in steken.