Publiek optimistisch over City of Dance dit jaar

,,Het gaat als een malle, vooral de eerste paar uur. We geven 4,500 kaarten uit per dag en ik denk dat tweederde nu vergeven is.” Daarmee raakt het festival uitverkocht, want een derde van de kaarten was al vergeven voor de mensen die kaarten hadden voor de geschrapte editie van 2020. ,,Ik maak me geen zorgen”, aldus Priem. Blijkbaar zijn velen met hem optimistisch dat het festival in het weekeinde van 16, 17 en 18 juli op het bekende terrein aan de Oude Veerseweg net buiten Middelburg dit jaar wel door gaat. Dat geldt ook voor het Festival aan Zee in Vlissingen, dat vorig jaar voor het eerst zou zijn, maar dat Priem dit jaar ook wil houden.