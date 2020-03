Publiek niet welkom bij terugplaatsing Stationsbrug, Middelburg stelt noodverordening in

Koninklij­ke Horeca waarschuwt: ‘geen verhoging toeristen­be­las­ting in Veere’

16:57 ZOUTELANDE - We gaan als ondernemers in de gemeente Veere geen verhoging van de toeristenbelasting of verschillende tarieven accepteren. Die duidelijke boodschap geeft Michel Kloeg van Koninklijke Horeca Nederland aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Veere.