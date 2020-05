Publiek kan straks trouwen, zweven, griezelen en schrijven in de Grote Kerk van Veere

Drankgi­gant heeft handen vol met verhuizing naar Vlissingen: ‘We maken lange dagen’

7:29 OOST-SOUBURG – Klanten lopen af en aan, terwijl medewerkers druk bezig zijn flessen whisky, wodka en gin in dozen te stoppen. Slijterij Drankgigant in Oost-Souburg was vandaag (zaterdag) voor de laatste keer open. Na zo’n tien jaar in de Paspoortstraat gezeten te hebben, verhuist de winkel deze week naar Vlissingen.