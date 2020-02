Ptthee wil Zeeuwse akkerranden inzaaien met kruidenthee

Er is nu zo'n drie hectare ingezaaid bij negen boeren. Dat moeten er in vijf jaar vijfhonderd worden, door heel het land. Zeeland is nog een witte vlek op de kaart, maar dat moet veranderen. Matthijs Westerwoudt van Ptthee: ,,Daar zoeken we nog deelnemers. Helaas kunnen particulieren niet reageren. Wij werken met agrariërs. Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen naar info@ptthee.nl . Dan kunnen we mogelijk in het najaar, of anders volgend jaar komen inzaaien.”

De oogst vindt via de website Ptthee zijn weg naar de consument in de vorm van 'thee-abonnementen'. Maar niet alles wordt geoogst. Een deel van de kruiden blijft op het land staan als leefomgeving voor dieren en draagt zo bij aan herstel van de Nederlandse natuur. ,,Wij bieden boeren een nieuw verdienmodel en consumenten een ‘theeservice’", aldus Westerwoudt. ,,Tegelijkertijd bevorderen we de biodiversiteit, omdat we een plek creëren voor onder meer bijen en vlinders. Hoe meer kruiden we kunnen inzaaien, hoe meer natuurherstel.” Met dit concept won Ptthee in 2019 de ASN Bank Wereldprijs. Ptthee heeft de ambitie een ‘heel serieus Nederlands theemerk’ te worden. Westerwoudt: ,,Het zou mooi zijn als iedereen in Nederland het heel normaal gaat vinden dat je kruidenthee een lokaal geproduceerd product is. Omdat het dan ten eerste niet van ver komt, en ten tweede goed is voor de biodiversiteit in jouw omgeving.”