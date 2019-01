Provincie vreest stagnatie in Vlissingen en roept hulp Den Haag in

Buren hopen dat raad nieuwe supermarkt Vrouwenpol­der toch wat opschuift

19:29 VROUWENPOLDER – Bewoners van de Augustinushof in Vrouwenpolder hopen dat de gemeenteraad van Veere donderdag besluit dat de nieuwe supermarkt niet voor hun deur komt. Volgens hen is de locatie die lang in beeld was, het overloopterrein met de skatebaan, een veel betere. Dat terrein ligt net ten zuiden van de plaats waar de Plus Supermarkt vanaf voorjaar 2020 klanten hoopt te ontvangen.